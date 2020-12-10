دعاء المطر والرياح والرعد مكتوب كامل أهم الادعية التي تقال في وقت هبوب الرياح .. أدعية مستحبة

دعاء المطر والرياح والرعد مكتوب كامل، مع التقلب الشديد الذي تشهده حالة الطقس في مصر ومختلف بلاد العالم يبحث الكثير عن دعاء نزول المطر الشديد سائلين من الله عز وجل الاستجابة، حيث يعد الدعاء أقرب الطرق للوصول إلى الله وتقرب العبد من ربه، ويقوم العبد المسلسل أثناء الدعاء بالتضرع والخشوع والتذلل إلى الله عز وجل عسى أن يسير عليه هم الدنيا ويرزقه ما يتمنى، والله هو مجيب الدعوات إذا دعاه المسلسل كما سألنا الله بكثير الدعاء ليستجيب، ولا يقتصر الدعاء على لحظة نزول المطر فقط ولكنه من الأوقات المحببة والتي تستجاب بها الدعوات بإذن الله.









دعاء المطر والرياح والرعد مكتوب كامل





تعد الأمطار رزق واسع من الله عز وجل والتي تساعد على وصول المياه للأماكن التي لا راعي لها فتنموا الزرع والنباتات بإذن الله تعالي، حيث تعتبر المياه أساس العيش لجميع الكائنات الحياة سواء الانسان أو الحيوان أو حتى النباتات، لذلك يسعى المسلسل لاستغلال هذه اللحظات والتضرع في الدعاء بكثرة سائلين الله عز وجل أن يستجيب ويحقق الأمنيات، كما يحرص الداعي على حمد الله وشكره على رزقه الكبير ونعمه العظيمة التي لا تعد ولا تحصى، كما يجب علينا التقرب من الله في جميع الأوقات والدعاء له دون انتظار موعد أو وقت محدد.









دعاء نزول المطر الشديد





تعددت طرق الدعاء وأساليبها المختلفة حيث يتقدم العبد للمولى عز وجل بالدعاء بالطريقة التي يجدها ميسره وأقرب إلى قلبه حتى لا يكون يتصنع الدعاء، وللدعوات أوقات تزيد فيها فرص الاستجابة حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “اثنتان لا تردان الدعاء عند النداء وتحت المطر”، لذلك يحرص الجميع على الإكثار من الدعاء أثناء نزول المطر باعتبارها أحد الأوقات المستجاب بها الدعوات، وإليكم دعاء نزول المطر في السطور التالية:





دعاء نزول المطر الشديد





اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به.





اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار.





اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين.





اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به.





سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.





اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ. مُطرنا بفضل الله ورحمته.





اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به.









الدعاء عند هبوب الريح





عنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم إِذا عَصِفَتِ الرِّيح قالَ: «اللَّهُمَّ إِني أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرِ مَا فِيهَا، وخَيْر ما أُرسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بك مِنْ شَرِّهِا، وَشَرِّ ما فِيها، وَشَرِّ ما أُرسِلَت بِهِ» رواه مسلم









الدعاء عند سماع الرعد





كان عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: “سبحان الذي يُسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته”. إسناد صحيح









دعاء المطر قصير





اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك.





سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.





اللّهُمَ افتَحّ لي ابۆابّ رَحَمّتِك ۆارّزقني مِنّ حَيّث لا احتَسّب.





اللّهُمَ نۆّر لي دَرّبِي ۆاغّفِرّ لي ذَنّبِي ۆحَقِقّ لي ما يَكۆنّ خِيّر لی ۆمَا اتَمَنّاه، اللّهُمَ طَهِرّ قَلّبِي، ۆاشّرَح صَدّرِي، ۆأسّعِدّنِي، ۆتَقَبّل صَلاتِي، ۆجَمِيّع طَاعَاتِي.









ادعية مستجابة عند نزول المطر





عن النبي صلي الله عليه وسلم قال ان الدعاء وقت نزول المطر مستجاب ” اثنتان لا تردّان الدعاء عند النداء، وتحت المطر”، فهى فرصه كبيرة للتضرع الى الله عند نزول المطر فهي ساعة اجابة.





الّلم اسقينا غيثاً، مغيثاً، مريئاً، نافعاً، غير ضار.





اللهم أنت الله، لا إله إلا أنت، أنت الغنيّ، ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين، وإذا نزل المطر يقال: اللهم صيباً نافعاً.





اللهم إنّي أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرّها، وشرّ ما فيها، وشرّ ما أرسلت به.





سبحان الذي يسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته.





مُطرنا بفضل الله ورحمته.









دعاء المطر والرعد والبرق





اللهم اسقينا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار.





اللهم اسقينا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار.





اللهم انت الله لا إله إلا انت الغني ونحن الفقراء ، أنزل علينا الغيث ، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين.





اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به.





اللهم ارحمنا ولا تبتلينا، وارزقنا من خيراتك كثيراً يا رب العالمين، اللهم آمين حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام، والظّراب، وبطون الأودية، ومنابت الشجر.





اللهم سقيا رحمة، ولا سقيا عذاب، ولا بلاء، ولا هدم، ولا غرق، الّلهم على الظّراب، ومنابت الشجر، اللهم حوالينا ولا علينا.





اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به.





اللهم اسق عبادك، و بهائمك، وانشر رحمتك، وأحيي بلدك الميت.





اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك.









دعاء يقال عند نزول المطر





الرسول كانَ إذا رأى سحاباً مُقبِلًا من أفُقٍ منَ الآفاقِ، ترَكَ ما هوَ فيهِ وإن كانَ في صلاتِهِ، حتَّى يستقبلَهُ، فيقولُ: اللَّهمَّ إنَّا نعوذُ بِكَ من شرِّ ما أُرْسِلَ بهِ، فإن أمطرَ قالَ: اللَّهمَّ صيِباً نافعاً مرَّتَينِ، أو ثلاثًا، فإن كشفَهُ اللَّهُ ولم يمطِرْ، حمدَ اللَّهَ على ذلِكَ.





أنَّه كان إذا سمِعَ الرَّعدَ تَرَكَ الحديثَ، وقالَ: سُبحانَ الَّذي {يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ}[٧] ثُمَّ يقولُ: إنَّ هذا لوعيدٌ شديدٌ لأهلِ الأرضِ.



