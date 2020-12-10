طارق صبري يتألق في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 10:20 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تألق الفنان طارق صبري في حفل الختام من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال 42 .

وظهر طارق بالحفل بكامل لياقته البدنية مرتدي بدلة باللون الأبيض ، ولاقت إطلالته إعجاب الكثير من محبيه.

وبدأت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ 42 يوم 2 من شهر ديسمبر الجارى، وتم تكريم النجمة مني زكى، والسيناريست الكبير وحيد حامد، والسيناريست البريطاني كريستوفر هامبتون خلال حفل الافتتاح.

واختار المهرجان للافتتاح الفيلم البريطاني الفرنسي «الأب ــ The Father» إخراج فلوريان زيلر، فى عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير آنتونى هوبكنز الذى يعد أحد أبرز الممثلين فى العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، عرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى ذكي.

يذكر أن آخر أعمال طارق صبري مشاركته بموسم رمضان 2020 في مسلسل "يا أنا يا جدو"، الذي تدور أحداثه حول الجد إسماعيل وحفيده يوسف الذي يجسده الفنان طارق صبري، وتتمنى جميع العائلة وفاة الجد حتى يستطيعوا أخذ الميراث.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من أحمد بدير، طارق صبري، مدحت تيخا، علاء زينهم، سارة سلامة، رنا سماحة، وآخرون، تأليف فتحي الجندي، إخراج عادل الأعصر.

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