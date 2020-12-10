الأهلي يتجه لحسم الصفقة المرعبة

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:49 م
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
Advertisements
دخل مسؤولو النادي الأهلي في مفاوضات قوية مع نظائرهم في العين الإمارتي من أجل التعاقد مع المهاجم التوجولي لابا كودجو للحصول على خدماتهم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأبدت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي رغبتها في التعاقد مع المهاجم التوجولي لتدعيم خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر.

ويرى مسؤولو النادي الأهلي بأن لابا كودجو مهاجم قوي وقادر على تقديم الإضافة للفريق الأحمر وقيادة هجومه.

وترغب إدارة الكرة بالنادي الأهلي في تعويض النقص داخل صفوف الفريق الأحمر في مركز خط الهجوم بعد رحيل السنغالي أليو بادجي وتراجع مستوى بعض اللاعبين أمثال مروان محسن.



أخبار تهمك

4 صفقات من العيار الثقيل على رادار الأهلي في ميركاتو الشتاء

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحدد بدائل سيرينو

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة من العيار الثقيل تعود لدائرة اهتمامات الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ يومين

نجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقترب من تجديد عقد المايسترو

منذ أقل من ساعة

لا لعب ولا مباديء.. جيرالدو يحرج الأهلي بقرار جديد

منذ حوالي 13 ساعة

وكيل لاعبين: صفقة مرتقبة في الدوري المصري خلال يناير

منذ ساعة و 26 دقيقة

السيسي: حافز نقدي ملائم لمالكي السيارات المتقادمة الراغبين في إحلالها بأخرى تعمل بالغاز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل ..أسعار "الدولار"تقفز في تعاملات البنوك اليوم

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. رانيا يوسف بفستان شفاف في ختام مهرجان القاهرة السينمائي"فيديو"

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يقدم حل سحري لتدعيم هجوم برشلونة

منذ ساعة و نصف

ريال مدريد يستقر على إعادة الجناح الطائر

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:21 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يقدم حل سحري لتدعيم هجوم برشلونة

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

05:33 م

السيسي: حافز نقدي ملائم لمالكي السيارات المتقادمة الراغبين في إحلالها بأخرى تعمل بالغاز

05:40 م

صفقة من العيار الثقيل تعود لدائرة اهتمامات الأهلي

09:30 م

وكيل لاعبين: صفقة مرتقبة في الدوري المصري خلال يناير

08:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر