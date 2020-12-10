الأهلي يتجه لحسم الصفقة المرعبة
الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:49 م
الفجر الرياضي
Advertisements
دخل مسؤولو النادي الأهلي في مفاوضات قوية مع نظائرهم في العين الإمارتي من أجل التعاقد مع المهاجم التوجولي لابا كودجو للحصول على خدماتهم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأبدت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي رغبتها في التعاقد مع المهاجم التوجولي لتدعيم خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر.
ويرى مسؤولو النادي الأهلي بأن لابا كودجو مهاجم قوي وقادر على تقديم الإضافة للفريق الأحمر وقيادة هجومه.
وترغب إدارة الكرة بالنادي الأهلي في تعويض النقص داخل صفوف الفريق الأحمر في مركز خط الهجوم بعد رحيل السنغالي أليو بادجي وتراجع مستوى بعض اللاعبين أمثال مروان محسن.