حفلات رأس السنة 2021 في مصر ودبي وأبرز الوجهات.. الجدول والأسعار

حفلات رأس السنة 2021 .. في المناسبات الهامة والأعياد العالمية تتربع المدن الساحرة والسياحية وعلى رأسها مصر والإمارات عرش السياحة وطلبات التنزه والترحال وإقامة الحفلات، وها هي أعياد رأس السنة الميلادية تقترب منها رويدًا رويدًا، ولكن هذا العام يتوقع الكثيرين وخاصة منظمي الحفلات في الوطن العرب، بعد غياب الإعلانات عن الحفلات وتراجع معدل حفلات “الكريسماس”، هذا العام، خوفاً من الموجة الثانية لفيروس كورونا، وفي الموضوع التالي نقدم لكم جدول الاحتفالات برأس السنة ٢٠٢١ وأهم أماكن التنزه في مصر ودبي.





حفلات رأس السنة 2021





كما هو معروف تبدأ احتفالات رأس السنة الميلادية مع أول ساعات اليوم الأول من شهر يناير كل عام، ويعد يوم إجازة لجيع العاملين في كافة الدولة ليتمكن الجميع من الاحتفال باستقبال عام وانتهاء عامر آخر، ويغمر هذا اليوم مشاعر الحب، ولكن من المتوقع أن يكون الاحتفال بالعام القادم مغاير لما قبله، وربما تلغي بعض الدول الاحتفالات بسبب كورونا، ولكن مصر والإمارات أعلنت الاحتفال مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.





احتفالات رأس السنة 2021 في مصر





بدأت الفرق الموسيقية وعدد من المطربين في الاستعداد لإحياء احتفالات رأس السنة في عدد من الأماكن الموسيقية منهم بينهم حكيم، والفنانة أصالة وعلى الحجار والفنان صابر الرباعي. كما تفتح عدد من الأماكن الموسيقية أبوابها لاستقبال المحتفلين أبرزها”





دار الأوبرا المصرية

وأيضا ساقية الصاوي

وأيضا المسرح الصغير

وفنادق مصر

ومراكز المنارات وغيرها من المسارح والأندية في مصر





أماكن للاحتفالات في مصر





ونظرًا لارتفاع تكلفة حضور الحفلات الغنائية لكبار نجوم الفن، يسعى بعض الأشخاص للاحتفال في أماكن تناسي مستواهم المعيشي ودخولهم، ونرصدها فيما يلي:





يمكن أن تحفل الأسر بمشاهد فيلم بأحد دور السينما او مسرحية بالمسرح

أيضا الاحتفال على كورنيش النيل والذي يعد أهم الأماكن التي يجلس عليها الجميع بالمناسبات.

وكذلك التنزه في المولات والحدائق العامة،