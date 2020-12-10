حفلات رأس السنة 2021 في مصر ودبي وأبرز الوجهات.. الجدول والأسعار

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:46 م
حفلات رأس السنة 2021
حفلات رأس السنة 2021
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حفلات رأس السنة 2021 في مصر ودبي وأبرز الوجهات.. الجدول والأسعار

حفلات رأس السنة 2021 .. في المناسبات الهامة والأعياد العالمية تتربع المدن الساحرة والسياحية وعلى رأسها مصر والإمارات عرش السياحة وطلبات التنزه والترحال وإقامة الحفلات، وها هي أعياد رأس السنة الميلادية تقترب منها رويدًا رويدًا، ولكن هذا العام يتوقع الكثيرين وخاصة منظمي الحفلات في الوطن العرب، بعد غياب الإعلانات عن الحفلات وتراجع معدل حفلات “الكريسماس”، هذا العام، خوفاً من الموجة الثانية لفيروس كورونا، وفي الموضوع التالي نقدم لكم جدول الاحتفالات برأس السنة ٢٠٢١ وأهم أماكن التنزه في مصر ودبي.

حفلات رأس السنة 2021

كما هو معروف تبدأ احتفالات رأس السنة الميلادية مع أول ساعات اليوم الأول من شهر يناير كل عام، ويعد يوم إجازة لجيع العاملين في كافة الدولة ليتمكن الجميع من الاحتفال باستقبال عام وانتهاء عامر آخر، ويغمر هذا اليوم مشاعر الحب، ولكن من المتوقع أن يكون الاحتفال بالعام القادم مغاير لما قبله، وربما تلغي بعض الدول الاحتفالات بسبب كورونا، ولكن مصر والإمارات أعلنت الاحتفال مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

احتفالات رأس السنة 2021 في مصر

بدأت الفرق الموسيقية وعدد من المطربين في الاستعداد لإحياء احتفالات رأس السنة في عدد من الأماكن الموسيقية منهم بينهم حكيم، والفنانة أصالة وعلى الحجار والفنان صابر الرباعي. كما تفتح عدد من الأماكن الموسيقية أبوابها لاستقبال المحتفلين أبرزها”

دار الأوبرا المصرية
وأيضا ساقية الصاوي
وأيضا المسرح الصغير
وفنادق مصر
ومراكز المنارات وغيرها من المسارح والأندية في مصر

أماكن للاحتفالات في مصر

ونظرًا لارتفاع تكلفة حضور الحفلات الغنائية لكبار نجوم الفن، يسعى بعض الأشخاص للاحتفال في أماكن تناسي مستواهم المعيشي ودخولهم، ونرصدها فيما يلي:

يمكن أن تحفل الأسر بمشاهد فيلم بأحد دور السينما او مسرحية بالمسرح
أيضا الاحتفال على كورنيش النيل والذي يعد أهم الأماكن التي يجلس عليها الجميع بالمناسبات.
وكذلك التنزه في المولات والحدائق العامة،
زيارة الأماكن السياحية كالأهرامات والحسين وشارع المعز، وبرج القاهرة.


احتفالات رأس السنة 2021 في دبي

وتحظى دبي أيضا بلمسة خلابة ونكهة مختلفة في موسم أعياد ورأس السنة، تتمثل في العروض الخلابة والحفلات الموسيقية التي يحييها أبرز النجوم، في أبرز الأماكن في دبي وهي:

الاحتفالات في القرية العالمية التي تنطلق مبكراً، مع بداية الأسبوع الثاني من ديسمبر 2020 بالحفلات الترفيهية والعروض.
برج خليفة يحتفل البرج، بليلة رأس السنة الجديدة 2021 بعروض الألعاب النارية وأضواء الليزر.
أيضًا برج العرب وجزيرة نخلة التي تنظم أيضا عروض وحفلات ترفيه.
الشواطئ العامة  تستعد هي الأخرى لاستقبال العام الجديد بمجموعة فعاليات ممتعة.

حفلات رأس السنة 2021 في مصر ودبي وأبرز الوجهات.. الجدول والأسعار

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