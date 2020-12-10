تعرف على أول تعليق لمحمد بن زايد على تطبيع المغرب مع إسرائيل؟

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:48 م
بوابة الفجر
وكالات
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رحب ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بالإعلان عن توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق تطبيع العلاقات.

 

وقال في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر":" نرحب بإعلان الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب الشقيق على الصحراء المغربية، وبقرار الرباط إستئناف الاتصالات و العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل..  خطوة سيادية تساهم في تعزيز سعينا المشترك نحو  الاستقرار والازدهار والسلام العادل والدائم في المنطقة".

 

وعلى خلفية الإعلان عن توصل المغرب إلى اتفاق التطبيع مع إسرائيل، أكد الملك محمد السادس للرئيس الفلسطيني محمود عباس في اتصال هاتفي التزام بلاده بحل الدولتين.

 

وذكر الديوان الملكي في بيان له أن الملك محمد ذكّر خلال المكالمة بـ"المواقف الثابتة والمتوازنة" لبلده إزاء القضية الفلسطينية، مبديا دعم الرباط لـ"حل قائم على دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام".

 

وشدد العاهل المغربي على أن المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لا تزال السبيل الوحيد للتوصل إلى حل نهائي ودائم وشامل للنزاع.

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