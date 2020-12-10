طارق فهمي: مصر تعمل على نقل خبرتها في مواجهة الإرهاب لفرنسا

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر دفعت تكلفة كبيرة للوصول إلى حالة الاستقرار الأمني والسياسي التي تعيشها الآن، وتعمل القاهرة على نقل خبراتها الامنية في مواجهة التنظيمات الإرهابية لدولة صديقة مثل فرنسا.





ولفت "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم"، المذاع على فضائية "on"، مساء الخميس، إلى أن القاهرة تنصح الجانب الفرنسي والأوروبي بضرورة اتخاذ اجراءات رادعة ضد المؤسسات الإرهابية، خاصة تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية المتواجد في اكثر من 95 دولة.





ولفت إلى أن علمانية الدولة الفرنسية لا أحد يعارضها في الدول العربية، خاصة وأن هذا شأن فرنسي، مشيرًا أن الفرنسيين متمسكين بوضعية القوانين، ولكن هناك ضرورة لعدم الاقتراب من القيم الدينية الإسلامية.



