أسعار الذهب تعاود التراجع بنهاية التعاملات اليوم

عاودت أسعار الذهب التراجع بنهاية التعاملات اليوم الخميس، مع التفاؤل بشأن المزيد من طرح لقاح كورونا.









وتلقت أسعار المعدن الأصفر الدعم خلال التعاملات مع تراجع قوي للدولار الأمريكي، وهبوط الأسهم.





لكن أنباء طرح لقاح كورونا في بريطانيا ثم كندا أثرت سلبا على أسعار الذهب وسط توقعات بموافقة المزيد من الدول على لقاح "فايزر" و"بيونتيك".





وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات، كما صعد معدل التضخم الأمريكي خلال الشهر الماضي.





وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 0.1 بالمائة، ليصل إلى مستوى 1837.40 دولار للأوقية.





وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.3 بالمائة إلى مستوى 1834.65 دولار للأوقية.





وخلال نفس التوقيت، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة عند مستوى 90.85.