زوجة أحمد الفيشاوي بإطلالة مثيرة في ختام القاهرة السينمائي

Advertisements



خطفت زوجة الفنان احمد الفيشاوي ندى كامل، الأنظار بإطلالة أنثوية بامتياز أثناء تواجدها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.



وشارك الفيشاوي محبيه بصورة له برفقة زوجته ندى الكامل، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت زوجته، بإطلالة مثيرة مرتدية فستانا جريئا يبرز قوامها الرشيق الكيرفى، واتسم الفستان بالستايل الهادئ باللون الاسود فوق الركبة، وتركت شعرها الأحمر منسدلًا على كتفيها، ووضعت الماكياج الخفيف والهادئ .



