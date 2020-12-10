المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين تعقد الدورة (58) للمجلس التنفيذي

عُقدت اجتماعات الدورة (58) للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين يوم الخميس الموافق لـ 10 ديسمبر 2020 عبر تقنية الفيديو كونفرنس برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية وبمشاركة وكلاء وزارات الصناعة وكبار المسؤولين من 11 دولة عربية بالإضافة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، افتتحت أعمال الاجتماع سعادة المهندسة ياسمين خريسات، مدير التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية رئيس الاجتماع بكلمة توجهت فيها بالشكر للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وعلى رأسها سعادة المهندس عادل الصقر المدير العام على ما تبذله من جهود مقدرة في تحقيق التنسيق والتكامل بين الدول العربية في مجالات اختصاصها وعلى التحضير الجيد لهذا الاجتماع.





ومن جانبه استعرض المهندس عادل الصقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين نشاط المنظمة بين دورتي المجلس التنفيذي (57) و (58) والفعاليات التي نفذتها المنظمة من مؤتمرات وملتقيات وندوات وورش عمل ودراسات متخصصة بالإضافة إلى ما قامت به خلال فترة الجائحة لدعم الدول العربية والقطاع الصناعي لمواجهة آثارها السلبية.





ومن أهم ما جاء في عرضه مبادرة المنظمة بتطوير "منصة طلبات وعروض المنتجات الصناعية العربية" في شكلها الجديد والتي أصبحت تضم (21) قطاعا صناعيا لكافة الدول العربية الأعضاء، حيث تهدف المنصة إلى دعم فرص العرض والطلب للمنتجات الصناعية العربية وفتح قنوات تواصل بين الهياكل الإنتاجية الصناعية للدول العربية بمختلف قطاعاتها مع تبادل وفورات السلع المنتجة.





كما أشار الى قيام المنظمة بالتعـاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بإصدار تقرير الصناعة العربية والذي يقدم مؤشرات اقتصادية وصناعية للدول العربية للفترة 2012-2018، متمنيا أن يكون هذا التقرير مصدراً للتحليلات الاقتصادية والمعلومات الأساسية لتطوير الصناعة العربية وتعزيز قدراتها التنافسية وبما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة.





كما نوه بالبرنامج العربي للحلال والذي يهدف الى تحديد المتطلبات الأساسية للمنتجات والخدمات ونظم الإنتاج في هذا المجال.





وفي مداخلة ممثلة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الدكتورة علا البدري أكدت أن المنظمة استطاعت بفضل جهود مديرها العام المهندس عادل الصقر والعاملين فيها أن تحدث نقلة نوعية ونهضة في تعزيز عملها لما حققته من إنجازات تدعم قضايا الصناعة والتعدين والتقييس.





ومن جانبهم ثمن المشاركون في الاجتماع جهود وانجازات المنظمة والتي تحققت خلال هذه الفترة.