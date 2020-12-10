"الصيادلة وفرعياتها" يقفون دقيقة حداد على أرواح شهداء كورونا من أعضاء النقابة

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:33 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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وقف أعضاء لجنة ادارة النقابة العامة للصيادلة ونقباء النقابات الفرعية خلال اجتماعهم اليوم دقيقة حداد على أرواح الصيادلة شهداء كورونا، وتوجهوا بخالص العزاء والمواساة لأسرهم داعيًا الله ان يرزقهم الصبر والسلوان.

وتقدمت النقابة بالتحية والتقدير للصيادلة الشرفاء الذين يؤدون عملهم باخلاص وتفانى،ويبذلون كافة الجهود ويتصدرون الصفوف الاولى لمجابهة انتشار فيروس كورونا كل فى نطاق عمله، مؤكدة دعمها لهم ومساندتهم فى تادية دورهم الوطنى فى تقديم الخدمة الصحية لكافة المواطنين.

الجدير بالذكر ان النقابة العامة للصيادلة قد اتخذت قرار بدعم اسرة كل صيدلى توفى نتيجة الاصابة بفيروس كورونا بمبلغ 50الف جنية، بالاضافة لما يتم صرفه من اتحاد نقابات المهن الطبية فى حالات الوفاة بكورونا.

وأوضحت النقابة ان عدد وفيات الصيادلة بفيروس كورونا وفقًا للأسماء المعلنة والتى تم إعداد حصر لها وصل الى 64 صيدليًا وأسمائهم كالتالى:
▪د. محمود صبري
▪د. محمد علي
▪د. حازم ماهر
▪د. عز أديب عبد الشهيد
▪د. محمود كامل
▪د. أحمد عبدالستار
▪د. محمد فتحي خليل
▪د. عبير حمدي
▪د. ماهر عبد المجيد
▪د. أحمد الحنفي
▪د. نادية عثمان
▪د. مدحت ريشة
▪د. احمد جاب الله
▪د. سعيد الفقي
▪د. محمد سليمان
▪د. طارق مرتضي
▪د. أيمن بكر
▪د. خيري سعودي
▪د. عبد العزيز صبري
▪د. مختار جاب الله
▪د عبد الله قايد
▪د. منتصر علام
▪د. عبد الرحمن عليوه
▪د. أشرف شوقي
▪د. محمد حمدي شتا
▪د. بدرت ويليم
▪د. مدحت عاطف
▪د. عبد الرحمن فتيح
▪د. عمرو عبد المجيد
▪د. مدحت أبو الفضل
▪د. اميل ماهر
▪د. محمد علي أحمد
▪د. أشرف نادي القوصيه
▪د. احمد فاروق
▪د. علي رمضان
▪د. سعد لبيب
▪د. علاء عامر
▪د. محمد حمزه
▪د. هاشم السيد عبده
▪د. حنا نجيب عبد الله
▪د. ممتاز زاهي
▪د. مريم ميلاد عدلي
▪د. باسم سعيد
▪د. عماد عجيب
▪د. محمد سالم رمضان
▪د. عزه رشاد
▪د. رضا أحمد عباس
▪د. محمد حمدي عاشور أبو الغر
▪د. عماد أبو زيد من المحله
▪د. محمد الفنجري
▪ د. هبه رمضان منير
▪د. ابراهيم حامد الدقهليه
▪د. صلاح عبد المعتمد خفاجي
▪د. مصطفي زيدان
▪د. هشام رسلان
▪د. صبحي أبو عيشه
▪د. مسعد الميسي
▪د. عاطف عبد المقصود
▪. د محمد المنسي
▪ا. د صبحي سليمان
▪د فتحي الفحام
▪د حسام الجرحي
▪د خالد عيد
▪د.امال عويضه
"الصيادلة وفرعياتها" يقفون دقيقة حداد على أرواح شهداء كورونا من أعضاء النقابة
"الصيادلة وفرعياتها" يقفون دقيقة حداد على أرواح شهداء كورونا من أعضاء النقابة
"الصيادلة وفرعياتها" يقفون دقيقة حداد على أرواح شهداء كورونا من أعضاء النقابة
"الصيادلة وفرعياتها" يقفون دقيقة حداد على أرواح شهداء كورونا من أعضاء النقابة
"الصيادلة وفرعياتها" يقفون دقيقة حداد على أرواح شهداء كورونا من أعضاء النقابة
"الصيادلة وفرعياتها" يقفون دقيقة حداد على أرواح شهداء كورونا من أعضاء النقابة
"الصيادلة وفرعياتها" يقفون دقيقة حداد على أرواح شهداء كورونا من أعضاء النقابة
"الصيادلة وفرعياتها" يقفون دقيقة حداد على أرواح شهداء كورونا من أعضاء النقابة

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