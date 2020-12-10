غادة والي تكشف عن حدث هام ستستضيفه مصر في نهاية 2021

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:33 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أعلنت الدكتور غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، استضافة مصر مؤتمر لمدة 4 أيام في ديسمبر 2021 بشرم الشيخ، بحضور 187 دولة، لمناقشة قضية الفساد، وتبادل الرؤى حول سبل مكافحة الفساد.

وأشارت "والي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عب فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن هدف المؤتمر وضع خارطة طريق لمواجهة الفساد المرحلة المقبلة، وسيكون أكبر تجمع دولي لمكافحة الفساد في شرم الشيخ، وسيصدر عنه إعلان شرم الشيخ.

وأضافت أنه تم تهريب 88 مليار دولار من أفريقيا خلال هذا العام فقط، في حين أن أفريقيا تعاني معاناة شديدة وتحتاج إلى كل دولار لأعمال التنمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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