فيسيل كوبي الياباني يتأهل للمربع الذهبي بدوري أبطال آسيا

تأهل فيسيل كوبي الياباني إلى الدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، عقب فوزه 7 / 6 بركلات الترجيح على سوون سامسونج بلووينجز الكوري الجنوبي اليوم الخميس في دور الثمانية للمسابقة القارية في العاصمة القطرية الدوحة.





وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1 / 1، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لمصلحة الفريق الياباني





وبادر سوون سامسونج بلووينجز بالتسجيل مبكرا عن طريق بارك سانج هيوك في الدقيقة السابعة، قبل أن يضطر الفريق الكوري الجنوبي للعب بعشرة لاعبين عقب طرد مدافعه كيم تاي هوان في الدقيقة 38.





واستغل فيسيل كوبي النقص العددي في صفوف منافسه، بعدما أحرز كيوجو فوروهاشي هدف التعادل في الدقيقة 40، ليستمر التعادل هو سيد الموقف بين الفريقين، وتحسم ركلات الترجيح الموقف بينهما في النهاية.





وضرب فيسيل كوبي موعدا في الدور قبل النهائي مع أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، الذي تغلب 2 / صفر على بكين جوان الصيني بدور الثمانية في وقت سابق اليوم.



