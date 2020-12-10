فيسيل كوبي الياباني يتأهل للمربع الذهبي بدوري أبطال آسيا

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
Advertisements
تأهل فيسيل كوبي الياباني إلى الدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، عقب فوزه 7 / 6 بركلات الترجيح على سوون سامسونج بلووينجز الكوري الجنوبي اليوم الخميس في دور الثمانية للمسابقة القارية في العاصمة القطرية الدوحة.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1 / 1، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لمصلحة الفريق الياباني

وبادر سوون سامسونج بلووينجز بالتسجيل مبكرا عن طريق بارك سانج هيوك في الدقيقة السابعة، قبل أن يضطر الفريق الكوري الجنوبي للعب بعشرة لاعبين عقب طرد مدافعه كيم تاي هوان في الدقيقة 38.

واستغل فيسيل كوبي النقص العددي في صفوف منافسه، بعدما أحرز كيوجو فوروهاشي هدف التعادل في الدقيقة 40، ليستمر التعادل هو سيد الموقف بين الفريقين، وتحسم ركلات الترجيح الموقف بينهما في النهاية.

وضرب فيسيل كوبي موعدا في الدور قبل النهائي مع أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، الذي تغلب 2 / صفر على بكين جوان الصيني بدور الثمانية في وقت سابق اليوم.

أخبار تهمك

شاهد.. رانيا يوسف بفستان شفاف في ختام مهرجان القاهرة السينمائي"فيديو"

منذ ساعتين و 14 دقيقة

نجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

السيسي: حافز نقدي ملائم لمالكي السيارات المتقادمة الراغبين في إحلالها بأخرى تعمل بالغاز

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة من العيار الثقيل تعود لدائرة اهتمامات الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 7 ساعات

لا لعب ولا مباديء.. جيرالدو يحرج الأهلي بقرار جديد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يستقر على إعادة الجناح الطائر

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحدد بدائل سيرينو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل ..أسعار "الدولار"تقفز في تعاملات البنوك اليوم

منذ حوالي 8 ساعات

4 صفقات من العيار الثقيل على رادار الأهلي في ميركاتو الشتاء

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقترب من تجديد عقد المايسترو

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ يومين

وكيل لاعبين: صفقة مرتقبة في الدوري المصري خلال يناير

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يقدم حل سحري لتدعيم هجوم برشلونة

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:21 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يقدم حل سحري لتدعيم هجوم برشلونة

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

05:33 م

السيسي: حافز نقدي ملائم لمالكي السيارات المتقادمة الراغبين في إحلالها بأخرى تعمل بالغاز

05:40 م

صفقة من العيار الثقيل تعود لدائرة اهتمامات الأهلي

09:30 م

وكيل لاعبين: صفقة مرتقبة في الدوري المصري خلال يناير

08:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر