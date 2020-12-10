صفقة من العيار الثقيل تعود لدائرة اهتمامات الأهلي

جدد مسئولو الأهلي اهتمامهم مرة أخرى بالتعاقد مع الكونغولي جاكسون موليكا نجم هجوم ستاندر لييج البلجيكي من أجل بحث إمكانية الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وكشفت تقارير صحفية أن أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي يقوم بتكثيف مفاوضاته الرسمية من أجل الحصول على خدمات موليكا بعد رحيله عن صفوف مازيمبي الكونغولي بعد أن تعمدت إدارة النادي الكونغولي عدم انتقاله بشكل مباشر إلى المارد الأحمر لعدم تقوية صفوفه.





ويجري مسئولو الأهلي مفاوضاتهم في الوقت الحالي مع النجم الكونغولي وإدارة النادي البلجيكي من أجل حسم الصفقة خصوصًا بعد أن منح الجنوب أفريقي بيتسو موسمياني المدير الفني للأهلي الضوء الأخضر لمجلس الإدارة للتعاقد معه.





وتألق موليكا بشكل رائع في صفوف مازيمبي الكونغولي، حيث يمتلك النجم الكونغولي قوة بدنية ويجيد التعامل مع ألعاب الهواء.



