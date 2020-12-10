براءة طبيب من تهمة غسيل حصيلة اتجاره في الأعضاء البشرية بالدقي

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:24 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية، ببراءة طبيب أمراض باطنة وكلى بحامعة بني سويف من ما هو منسوب إليه من اتهامات في القضية رقم 168 لسنة 2020 جنايات مالية تخص ارتكابه جريمة غسل الأموال.

واتهمت نيابة الشئون المالية والتجارية أشرف محموظ صبري محمد جنينة "محبوس" 52 سنة، أستاذ أمراض باطنة وكلي بجامعة بني سويف أنه في غضون الفترة من 2011 وحتى ديسمبر 2016 بدائرة قسم الدقي بمحافظة الجيزة ارتكب جريمة غسل الأموال والتي بلغت جملتها 9 ملايين و887 ألفا و364 جنيها ومبلغ 10 آلاف دولار أمريكي والمتحصل من وقائع نشاكه الإجرامي المتمثل في التعامل والاتجار بالأعضاء البشرية جراء عمليات نقل وزراعة هذة الاعضاء بالمخالفة للقانون وأحكامه.

وأكدت النيابة أن المتهم محرر بشأنه واقعة القضية رقم 1413 لسنة 2017 جنايات التجمع الخامس بأن أودع مبالغ مالية قدرها 8 ملايين و3384 ألف جنيه ومبلغ 10 آلاف دولار انريكي بحساباته الشخصية بالبنوك المختلفة.

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حوادث تجارة الاعضاء البشرية براءة طبيب

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