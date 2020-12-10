إنجي علي في لقاء مع صفاء جلال على الريد كاربت في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

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يُختتم فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا



ونشرت الإعلامية إنجي علي، مقطع فيديو مع الفنانة صفاء جلال، أثناء اجرائها لقاء معها على هامش ختام مهرجان القاهرة السينمائي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



و أشادت صفاء جلال، بمهرجان القاهرة السينمائي واقامته في ظل الظروف التي نمر بها بسبب جائحة كورونا.



مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، عرض 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.



