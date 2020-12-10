بالأسود.. رانيا منصور تخطف الأنظار في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:18 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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حرصت الفنانة رانيا منصور على حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته ال 42.

وتألقت رانيا في المهرجان بجمالها الساحر ، حيث ارتدت فستان أوف شولدر طويل باللون الأسود في ذهبي ، وتركت شعرها منسدلاً ، ووضعت ميكب هادئ متناسب مع إطلالتها.

وبدأت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ 42 يوم 2 من شهر ديسمبر الجارى، وتم تكريم النجمة مني زكى، والسيناريست الكبير وحيد حامد، والسيناريست البريطاني كريستوفر هامبتون خلال حفل الافتتاح.

واختار المهرجان للافتتاح الفيلم البريطاني الفرنسي «الأب ــ The Father» إخراج فلوريان زيلر، فى عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير آنتونى هوبكنز الذى يعد أحد أبرز الممثلين فى العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، عرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى ذكي.

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