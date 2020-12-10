تامر حبيب: أتمنى حصول روبي على جائزة فاتن حمامة في الدورة المقبلة من مهرجان القاهرة السينمائي

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تمنى السيناريست تامر حبيب، أن تفوز الفنانة روبي بجائزة فاتن حمامة خلال الدورة المُقبلة من مهرجان القاهرة السينمائي.



وأوضح تامر حبيب خلال لقائه قناة دي إم سي، أنه بالرغم من تكريم منى زكي خلال الدورة الحالية، الإ أنه يتمنى أيضًا أن تحصل عليها في الدورة المقبلة.



كما أعرب عن سعادته بالأفلام والندوات التي حضرها خلال الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي، مُضيفًا :"بقالي أسبوع مستمتع متعة عظيمة".





مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، عرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.