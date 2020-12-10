ختام مهرجان القاهرة.. فيلم "ذهب" يفوز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة (فتحي فرج) بمسابقة أسبوع النقاد

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:23 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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فاز الفيلم الهولندي (ذهب- Gold ) إخراج روجيه هيسب، بجائزة فتحي فرج جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وذلك ضمن منافسات مسابقة أسبوع النقاد الدولي، بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأعلن ذلك في حفل ختام الدورة 42 المقام حاليا في دار الأوبرا المصرية.

الفيلم شهد المهرجان عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتدور أحداثه حول، "تيمو" لاعب جمباز موهوب يتقاسم حلما كبيرا مع والده ذو الاحتياجات الخاصة هو؛ "الحصول على الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية". لكن عندما يقابل "تيمو" المعالجة النفسية "آيرين"، تتغير نظرته تجاه كل شيء.

شارك في لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولي بالدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، المخرج الصربي إيفان إيكتش، والممثل المصري محمد فراج، والناقدة السينمائية الفلسطينية الأردنية علا الشيخ.

يذكر أن الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، شهدت عرض أكثر من 90 فيلما، من 40 دولة، بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، كما شهد حفل افتتاحها تكريم الكاتب المصري الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي منحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، بالإضافة إلى تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

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