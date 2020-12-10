داليدا خليل: سعيدة بحضور ختام مهرجان القاهرة السينمائي

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أطلت الفنانة اللبنانية داليدا خليل ، على الريد كاربت خلال فعاليات الدورة الـ 42، من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي بدأت أولى فعالياته يوم الأربعاء الماضي الموافق 2 ديسمبر، وتنتهي اليوم الخميس الموافق 12 ديسمبر.



وظهرت داليدا بفستان باللون الأبيض وخطفت الأنظار به ونسقت مكياج مميز تلائم مع جمال الإطلالة.



وأعربت داليدا عن سعادتها بحضور ختام القاهرة السينمائي، ولاسيما وأنها المرة الأولى لها، وتوجهت بالشكر لرئيس المهرجان محمد حفظي لدعوتها.



وتُختتم فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء اليوم، بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط حضور كبير لنجوم الفن وصناع السينما.

