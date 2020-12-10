ختام مهرجان القاهرة.. "المباراة" يفوز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة بمسابقة سينما الغد

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:14 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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فاز الفيلم الوثائقي السويسري "المباراة" إخراج رومان هودل، بجائزة لجنة التحكيم الخاصة، وذلك ضمن منافسات مسابقة سينما الغد الدولية للأفلام القصيرة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأعلن ذلك في حفل ختام الدورة 42 المقام حاليا في دار الأوبرا المصرية.

الفيلم شهد المهرجان عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتدور أحداثه حول مباراة كرة قدم، الجمهور في الملعب في حالة ترقب، اللاعبون في حالة تحفز، ووسط كل هذا هناك حكم تغير كل صافرة منها سير الأحداث.
المعتاد أن تتحدث الأفلام الرياضية عن اللاعبين أو ربما عن الجمهور، المختلف في هذا الفيلم التسجيلي هو أن الشخصية الرئيسية هي حكم المبارة


شارك في لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد بالدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، كل من؛ المخرج والمبرمج السويسري تيزيان بوشي، والممثلة المصرية ريهام عبد الغفور، والممثلة والمخرجة والمنتجة التونسية، أنيسة داود.

يذكر أن الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، شهدت عرض أكثر من 90 فيلما، من 40 دولة، بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، كما شهد حفل افتتاحها تكريم الكاتب المصري الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي منحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، بالإضافة إلى تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

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