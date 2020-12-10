بالأسود.. بوسي شلبي و إنجي علي تتألقان على الريد كاربت في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:14 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تألقت كلًا من الإعلاميتان بوسي شلبي، وإنجي علي، في ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42.

ارتدت بوسي فستانا باللون الأسود بقصة ضيقة، وتميز بوجود حزام عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة العيون الفرعونية، ووضعت أحمر شفاه باللون الأحمر، كما اختارت تصفيفة الشعر المرفوعة لأعلى، وارتدت إكسسوارات مكونة من حلق وخاتم، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي.

كما ارتدت إنجي فستان قصيرًا من المقدمة وبكرانيش، وطويل من الخلف، واعتمدت إنجي مكياجا قويا وتسريحة شعر منسدلا. ونسقت مع الإطلالة حقيبة يد باللون السليفر، وحذاء ذو كعب بنفس اللون.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، عرض 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

بالأسود.. بوسي شلبي و إنجي علي تتألقان على الريد كاربت في ختام مهرجان القاهرة السينمائي
بالأسود.. بوسي شلبي و إنجي علي تتألقان على الريد كاربت في ختام مهرجان القاهرة السينمائي
بالأسود.. بوسي شلبي و إنجي علي تتألقان على الريد كاربت في ختام مهرجان القاهرة السينمائي
بالأسود.. بوسي شلبي و إنجي علي تتألقان على الريد كاربت في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

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