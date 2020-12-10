ختام مهرجان القاهرة.. تنويه خاص للفيلم القصير "الحياة على الهامش"

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:13 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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منحت لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد الدولية، تنويه خاص لفيلم "الحياة على الهامش - Life On The Horn" إخراج مو هراوي، ضمن فعاليات ختام الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي.

الفيلم من إنتاج الصومال، النمسا، ألمانيا، وشهد المهرجان عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتدور أحداثه هجرة الكثير من سكان ساحل الصومال، نتيجة تردي الأحوال وانتشار التلوث، ومن تبقى يجاهد للبقاء حيًا.
الفيلم الحاصل على تنويه خاص في مهرجان لوكارنو، يتابع شخصيات مهمشة في مدينة لا نشاهدها كثيرًا على شاشة السينما، من خلال استعراض تفاصيل الحياة اليومية شديدة القسوة التي تؤثر بشكل قاطع على العلاقات الإنساني

شارك في لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد بالدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، كل من؛ المخرج والمبرمج السويسري تيزيان بوشي، والممثلة المصرية ريهام عبد الغفور، والممثلة والمخرجة والمنتجة التونسية، أنيسة داود.

يذكر أن الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، شهدت عرض أكثر من 90 فيلما، من 40 دولة، بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، كما شهد حفل افتتاحها تكريم الكاتب المصري الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي منحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، بالإضافة إلى تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

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