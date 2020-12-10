ختام مهرجان القاهرة.. تنويه خاص للفيلم القصير "من يحرقن الليل"

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:11 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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منحت لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد الدولية، تنويه خاص للفيلم السعودي "من يحرقن الليل - The Girls Who Burned The Night" إخراج سارة مسفر، ضمن فعاليات ختام الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي.

الفيلم شهد المهرجان عرضه العالمي الأول، وتدور أحداثه أثناء التحضير لحفل خطوبة، تطلب المراهقة سلسبيل من أمها الذهاب للتسوق، ولكنها تقابل بالرفض مما يجعل اليوم يسير بشكل غير متوقع.
يتوقف الفيلم عند محطات محددة في قلب هذا اليوم الطويل، نشاهد خلالها تطور الشخصيات من الملل إلى حالة الغليان التي تؤدي إلى حريق اللي

شارك في لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد بالدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، كل من؛ المخرج والمبرمج السويسري تيزيان بوشي، والممثلة المصرية ريهام عبد الغفور، والممثلة والمخرجة والمنتجة التونسية، أنيسة داود.

يذكر أن الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، شهدت عرض أكثر من 90 فيلما، من 40 دولة، بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، كما شهد حفل افتتاحها تكريم الكاتب المصري الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي منحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، بالإضافة إلى تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

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