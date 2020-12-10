ختام مهرجان القاهرة.. جائزة "فيبريسي" تذهب للفيلم البريطاني "التيه" بطولة أمير المصري

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:10 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements


فاز الفيلم البريطاني "التيه - limbo" للمخرج بن شاروك، بطولة الفنان أمير المصري، بجائزة الاتحاد الدولي للنقاد "فيبريسي"، وأعلن ذلك في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المقام حاليا في دار الأوبرا المصرية.

الفيلم الذي يشارك في المسابقة الدولية للدورة 42، شهد المهرجان عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتدور أحداثه حول «عمــر» عــازف شــاب وواعــد، أجبرتــه الظــروف عــلى الابتعــاد عــن أسرتــه الســورية، وهــو الآن معــزول في قريــة أســكتلندية بعيــدة ينتظــر البت في طلب اللجــوء السياسي الــذي قدمه، ومعه مجموعــة ممــن ينتظرون الأمـل مثلـه.
ورغــم جديــة موضوعــه وتناولــه قضيتــه بعمــق، لا يخلــو هــذا الفيلــم البديــع والمختلــف مــن لمحــات كوميديــة ســاخرة تفجــر الضحــكات في الوقــت الــذي يثــير وضــع هــؤلاء اللاجئــين التعاطــف والشــفقة وأحيانــا الدمــوع. طــرح ســينمائي متميــز عــلى مســتوى المضمــون والبنــاء الدرامــي ومتفــوق عــلى المســتوى التقنــي في التصويــر والمونتــاج والأداء التمثيــلي مــن جانــب الجميــع، ســواء مســئولي معســكر العــزل أو اللاجئــين.

شارك في عضوية لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما (فيبريسي) كلا من؛ الناقد والباحث السينمائي المصري ياقوت الديب، والناقدة السينمائية الأوكرانية، إيلينا روباشيفسكا، والناقد والكاتب والمنتج والمونتير السويدي،
أندريس إ. لارسون.

يذكر أن الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، شهدت عرض أكثر من 90 فيلما، من 40 دولة، بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، كما شهد حفل افتتاحها تكريم الكاتب المصري الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي منحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، بالإضافة إلى تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

أخبار تهمك

وكيل لاعبين: صفقة مرتقبة في الدوري المصري خلال يناير

منذ أقل من ساعة

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

منذ حوالي 4 ساعات

4 صفقات من العيار الثقيل على رادار الأهلي في ميركاتو الشتاء

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الزمالك يوجه طلبًا عاجلًا إلى باتشيكو

منذ ساعتين و 21 دقيقة

شاهد.. رانيا يوسف بفستان شفاف في ختام مهرجان القاهرة السينمائي"فيديو"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 21 دقيقة

الأهلي يحدد بدائل سيرينو

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يستقر على إعادة الجناح الطائر

منذ حوالي 5 ساعات

لا لعب ولا مباديء.. جيرالدو يحرج الأهلي بقرار جديد

منذ حوالي 12 ساعة

السيسي: حافز نقدي ملائم لمالكي السيارات المتقادمة الراغبين في إحلالها بأخرى تعمل بالغاز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يقدم حل سحري لتدعيم هجوم برشلونة

منذ ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ يومين

نجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل ..أسعار "الدولار"تقفز في تعاملات البنوك اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:21 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يقدم حل سحري لتدعيم هجوم برشلونة

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

05:33 م

السيسي: حافز نقدي ملائم لمالكي السيارات المتقادمة الراغبين في إحلالها بأخرى تعمل بالغاز

05:40 م

وكيل لاعبين: صفقة مرتقبة في الدوري المصري خلال يناير

08:30 م

نجم الأهلي يقترب من الرحيل

06:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر