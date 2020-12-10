أخصائي تغذية: خفض الوزن سهل جدًا...ولكن (فيديو)

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:08 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور وليد عبد الفتاح، استشاري التغذية العلاجية، إن خفض الوزن لابد أن يحافظ على الصحة العامة، حتى لا تتأثر البشرة والشعر بالسلب، لافتَا إلى أن علاج السمنة الموضوعية يكون من خلال كورس النحت، خاصة أن الدهون الموضوعية، من الصعب أن يتم خفضها من خلال تناول طعام معين أو أدوية.

وتابع "عبد الفتاح"، خلال حواره مع الإعلاميتان ياسمين فهمي، وليلى عز العرب، ببرنامج "احنا الستات"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الخميس، أنه ضد خفض الوزن من خلال الحرمان، معقبًا: "مينفعش أخفض وزنك أحد من المياه والعضلات، لأن هذا سيؤثر على صحته بشكل عام".

وأشار إلى أن خفض الوزن سهل جدًا، ولكنه في حاجة إلى طبيب فاهم، لكي يقوم بخفض وزن مريض السمنة دون اي أضرار جانبية، لافتَا إلى أنه لا يتعامل مع المرضى بشكل تجاري تمامًا، ولكن يتعامل بشكل أنساني.

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