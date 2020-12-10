سلوى محمد علي تتألق على الريد كاربت في مهرجان القاهرة السينمائي

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:07 م
بوابة الفجر
ريهام كمال تصوير: مصطفى الديب
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حرصت الفنانة سلوى محمد علي، على حضور فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42.

ظهرت سلوى محمد علي، بفستان طويل من اللون الأسود، وشعر قصير، فضلا عن تنسيقها كلاتش باللون الذهبي.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، عرض 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعلى مدار 9 أيام شهدت السجادة الحمراء منذ حفل الافتتاح الأربعاء 2 ديسمبر الجاري، تألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي خطفت الأضواء، خلال حصرهن على حضور أيام المهرجان.

وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

سلوى محمد علي تتألق على الريد كاربت في مهرجان القاهرة السينمائي
سلوى محمد علي تتألق على الريد كاربت في مهرجان القاهرة السينمائي
سلوى محمد علي تتألق على الريد كاربت في مهرجان القاهرة السينمائي
سلوى محمد علي تتألق على الريد كاربت في مهرجان القاهرة السينمائي
سلوى محمد علي تتألق على الريد كاربت في مهرجان القاهرة السينمائي
سلوى محمد علي تتألق على الريد كاربت في مهرجان القاهرة السينمائي

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