عماد الدين حسين: زيارة السيسي لفرنسا تصب في صالح تحقيق الاستقرار بالمنطقة

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:03 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن كافة وسائل الإعلام العالمية أهتمت بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفرنسا،مؤكدة أن هذه الزيارة تؤثر بشكل مباشر على الوضع في ليبيا وشرق المتوسط، والشرق الاوسط بشكل عام. 

وتابع "حسين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، ان زيارة السيسي لفرنسا تصب في تحقيق الاستقرار في المنطقة، ومواجهة الأطماع والهيمنة التركية في المتوسط التي حدثت في الفترة الأخيرة.

ولفت إلى أن وسائل الإعلام المعادية لم ترى في هذه الزيارة إلى بعض سطور في يخص ملف حقوق الإنسان، بدون أي حد أدنى من المهنية، لافتَا إلى أن الاثار الإيجابية للزيارة واضحة للجميع. 

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