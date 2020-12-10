الزمالك يقترب من تجديد عقد المايسترو

اقترب مسؤولو الزمالك من حسم ملف تجديد عقد النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، في الفترة المقبلة.





تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك





وتوصل مسؤولو لجنة الكرة بنادي الزمالك برئاسة أيمن يونس لإتفاق مع النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي، بشأن تجديد عقده مع الأبيض في الفترة المقبلة.





ومن المقرر أن ينتهي عقد فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بنهاية الموسم الجاري، حيث يحق للاعب التوقيع لأي ناد في يناير المقبل.





من جانبه كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي، قد وافق على عرض الأبيض المالي بشأن تمديد عقده.





وأوضح المصدر أن فرجاني ساسي، يرغب في البقاء داخل جدران القلعة البيضاء في الفترة المقبلة، رافضا الرحيل إلى الدوري السعودي أو القطري.





الجدير بالذكر أن فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، كان قد تلقى عرضين من التعاون السعودي وآخر من الدوري القطري، إلا أن الاعب فرض فكرة الرحيل عن القلعة البيضاء.



