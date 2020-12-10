ساكاماكا بديل إبراهيموفيتش في ميلان

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 08:59 م
ابراهميموفيتش
ابراهميموفيتش
ريهام عبدالمحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية عالمية أنه على الرغم من البداية المميزة لميلان الإيطالي في الموسم الحالي إلا أن الروسونيري بحاجة إلى بعض التدعيمات في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة من أجل توفير عدد أكبر من النجوم من أجل نظام المداورة في موسم مازال طويلا.

وأفادت التقارير الصحفية بأن أهم المراكز التي بحاجة إلى تعزيز في ميلان هي مركزي رأس الحربة وخط الوسط لأن المراكز الأخرى يتواجد بها بدائل كثيرة ومن الممكن أن تسير الأمور بشكل جيد حتى لو لم يتم تعزيزها.

وألمحت التقارير الصحفية أنه بالنسبة لمركز المهاجم الصريح فإن ميلان يمتلك السويدي زلاتان إبراهيموفيتش وعلى الرغم من أنه يقدم مستوى كبير إلا أنه يكون بحاجة للراحة أحيانا بالإضافة إلى إمكانية تعرضه للإصابة كما هو الوضع الآن.

ونوهت التقارير الصحفية أنه ظهر أن الإعتماد على أنتي ريبيتش أو بيتر هاوجي أو إبراهيم دياز لن يكون مفيد في هذا المركز بينما لا يبدو الإعتماد على نجم الهجوم الشاب لورينزو كولومبو حلا مقنعًا في هذه المرحلة.

وأوضحت التقارير الصحفية أنه من أفضل الأسماء المتاحة للنادي الإيطالي هو جيانلوكا سكاماكا نجم هجوم جنوى المعار من ساسولو والذي تألق بشكل لافت في الموسم الحالي، حيث سجل حتى الآن 6 أهداف في 9 مباريات.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن سكاماكا يتمتع بطول فارع يبلغ 195 سم بالإضافة إلى عمره الصغير، حيث يبلغ من العمر 21 عامًا وعلى الرغم من صغر سنه إلا أنه تواجد مع العديد من الأندية وأصبح لاعب متمرس وانضمامه إلى ميلان يعتبر مكسب كبير.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة ابراهيموفيتش

أخبار تهمك

عاجل.. تركي آل الشيخ يقدم حل سحري لتدعيم هجوم برشلونة

منذ ساعة

نجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ ساعتين و 51 دقيقة

السيسي: حافز نقدي ملائم لمالكي السيارات المتقادمة الراغبين في إحلالها بأخرى تعمل بالغاز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ يومين

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 19 دقيقة

الأهلي يحدد بدائل سيرينو

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يستقر على إعادة الجناح الطائر

منذ حوالي 5 ساعات

4 صفقات من العيار الثقيل على رادار الأهلي في ميركاتو الشتاء

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل ..أسعار "الدولار"تقفز في تعاملات البنوك اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

منذ حوالي 13 ساعة

وكيل لاعبين: صفقة مرتقبة في الدوري المصري خلال يناير

منذ أقل من ساعة

شاهد.. رانيا يوسف بفستان شفاف في ختام مهرجان القاهرة السينمائي"فيديو"

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 7 ساعات

لا لعب ولا مباديء.. جيرالدو يحرج الأهلي بقرار جديد

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الزمالك يوجه طلبًا عاجلًا إلى باتشيكو

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:21 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يقدم حل سحري لتدعيم هجوم برشلونة

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

05:33 م

السيسي: حافز نقدي ملائم لمالكي السيارات المتقادمة الراغبين في إحلالها بأخرى تعمل بالغاز

05:40 م

وكيل لاعبين: صفقة مرتقبة في الدوري المصري خلال يناير

08:30 م

نجم الأهلي يقترب من الرحيل

06:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر