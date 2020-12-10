ساكاماكا بديل إبراهيموفيتش في ميلان

كشفت تقارير صحفية عالمية أنه على الرغم من البداية المميزة لميلان الإيطالي في الموسم الحالي إلا أن الروسونيري بحاجة إلى بعض التدعيمات في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة من أجل توفير عدد أكبر من النجوم من أجل نظام المداورة في موسم مازال طويلا.





وأفادت التقارير الصحفية بأن أهم المراكز التي بحاجة إلى تعزيز في ميلان هي مركزي رأس الحربة وخط الوسط لأن المراكز الأخرى يتواجد بها بدائل كثيرة ومن الممكن أن تسير الأمور بشكل جيد حتى لو لم يتم تعزيزها.





وألمحت التقارير الصحفية أنه بالنسبة لمركز المهاجم الصريح فإن ميلان يمتلك السويدي زلاتان إبراهيموفيتش وعلى الرغم من أنه يقدم مستوى كبير إلا أنه يكون بحاجة للراحة أحيانا بالإضافة إلى إمكانية تعرضه للإصابة كما هو الوضع الآن.





ونوهت التقارير الصحفية أنه ظهر أن الإعتماد على أنتي ريبيتش أو بيتر هاوجي أو إبراهيم دياز لن يكون مفيد في هذا المركز بينما لا يبدو الإعتماد على نجم الهجوم الشاب لورينزو كولومبو حلا مقنعًا في هذه المرحلة.





وأوضحت التقارير الصحفية أنه من أفضل الأسماء المتاحة للنادي الإيطالي هو جيانلوكا سكاماكا نجم هجوم جنوى المعار من ساسولو والذي تألق بشكل لافت في الموسم الحالي، حيث سجل حتى الآن 6 أهداف في 9 مباريات.





وأشارت التقارير الصحفية إلى أن سكاماكا يتمتع بطول فارع يبلغ 195 سم بالإضافة إلى عمره الصغير، حيث يبلغ من العمر 21 عامًا وعلى الرغم من صغر سنه إلا أنه تواجد مع العديد من الأندية وأصبح لاعب متمرس وانضمامه إلى ميلان يعتبر مكسب كبير.



