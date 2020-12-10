دمغ المصوغات: الادخار وراء الارتفاع الجنوني للذهب.. ونظام إلكتروني لمواجهة الغش

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:31 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشف اللواء عبدالله منتصر رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين خطة الحكومة لمواجهة الغش في المشغولات الذهبية من خلال تطبيق المشروع القومي لتكويد ودمغ المشغولات الذهبية بالليزر والذي يبدأ تعميمه مطلع عام 2021 .

وأضاف منتصر خلال برنامج مش بالكلام الذي تقدمه الاعلامية منال السعيد على قناة المحور مساء اليوم ؛أن الارتفاع الجنوني لأسعار الذهب لاتجاه عالم باستثمار المدخرات في وعاء آمن في ظل تأثيرات جائحة كورونا على انكماش الاقتصاد العالمي.

بينما أثنى مصطفى صابر العضو المنتدب لشركة ماستر جولد ايجيبت مؤسس رابطة جواهرجية مصر، على نظام الباركود لافتًا إلى أنه سيدعم الاقتصاد الرسمي ويحد من الغش والتلاعب.

وشجع صابر، المنتج المحلي واعفاء المشغولات الذهبية المصرية من رسوم التصدير حتى تتمكن من المنافسة في السوق العالمي، كما طالب بإعادة النظر في معاملة التجار ظريبيًا على أساس كامل قيمة المنتجات في حين تعامل كل المنتجات والقطاعات التجارية ضريبيًا على أساس هامش الربح الأمر الذي من شأنه تعظيم عوائد الدولة نتيجة لدخول قطاع كبير منهم إلي منظومة الاقتصاد الرسمي، ووعد رئيس مصلحة دمغ المصوغات في دراسة تلك المطالب مع كافة الجهات المختصة.

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