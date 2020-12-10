محمد فراج يظهر بدون لحية في ختام القاهرة السينمائي

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أشعل الثنائي محمد فراج وخطيبته بسنت شوقي، الأجواء خلال فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، بعدما تألقا بإطلالة كلاسيكية بسيطة.



وفاجأ فراج جمهوره بالظهور بدون لحية وارتدى بدلة ذات جاكيت رمادي وقميص أبيض وبابيون أسود، فيما خطفت خطيبته بسنت الأنظار بفستان أنيق وقفازات.



وتُختتم فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء اليوم، بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط حضور كبير لنجوم الفن وصناع السينما.

