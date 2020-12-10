ختام مهرجان القاهرة.. جائزة أفضل فيلم عربي مناصفة بين "غزة مونامور" و"نحن من هناك"

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:04 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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ذهبت جائزة أفضل فيلم عربي بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إلى فيلمي "غزة مونامور" إخراج عرب ناصر، وطرزان ناصر، و"نحن من هناك" إخراج وسام طانيوس، بالمناصفة، وأعلن ذلك في حفل ختام الدورة 42 المقام حاليا في دار الأوبرا المصرية.

الجائزة قدرها 10 آلاف دولار، وتمنح لمنتج أحد الأفلام المشاركة في أي من المسابقات الثلاث (الدولية - آفاق السينما العربية - أسبوع النقاد).

شارك في عضوية لجنة تحكيم أفضل فيلم عربي كلا من؛ المخرج والكاتب المغربى محسن البصري، والمنتج والمخرج السودانى محمد العمدة سوداني، والمخرجة والمنتجة الفلسطينية مي عودة.

يذكر أن الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، شهدت عرض أكثر من 90 فيلما، من 40 دولة، بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، كما شهد حفل افتتاحها تكريم الكاتب المصري الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي منحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، بالإضافة إلى تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

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