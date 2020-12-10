عاجل.. تعليق الرئيس السيسي على التطبيع بين المغرب وإسرائيل

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 08:55 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتفاق المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما، باعتبارها تحقق مزيدًا من الاستقرار والتعاون الإقليمي في منطقتنا، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وقال "السيسي": "تابعت باهتمام بالغ التطور المهم بشأن اتفاق المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما، برعاية أمريكية".

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