محمد حفظي: "سعيد بنجاح الدورة 42 ومفيش كورونا في مهرجان القاهرة السينمائي"

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:03 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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عبر المنتج محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي عن سعادته الكبيرة بنجاح الدورة 42 التي أقيمت في دار الأوبرا.

وتوجه محمد حفظي بالشكر لوزارة الصحة، وذلك خلال لقائه مع إحدى القنوات الفضائية، مُضيفًا:"بشكر وزارة الصحة على جهودهم، مفيش خشبة أمسكها لحد دلوقتي في الختام مفيش حالة كورونا حصدناها وبشكر وزارة الداخلية على شغلهم هما مش بيناموا علشانا".

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، عرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

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