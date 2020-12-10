إنجي علي تتألق بفستان أسود في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:03 م
بوابة الفجر
مي مرسي_تصوير: مصطفى الديب
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تألقت الإعلامية إنجي علي على الريد كاربت في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

وظهرت "علي" بفستان أسود متألق مفتوح من الساقين حيث أظهر ملامح جسدها وشهر منسدل على كتفها.

وحرص على حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي عدد كبير من نجوم الفن كما حرص على حضور حفل الإفتتاح عدد من الفنانن منهم إلهام شاهين وأمينة خليل، ومنى زكي والتي تم تكريمها في هذه الدورة من المهرجان.
إنجي علي تتألق بفستان أسود في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
إنجي علي تتألق بفستان أسود في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
إنجي علي تتألق بفستان أسود في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
إنجي علي تتألق بفستان أسود في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
إنجي علي تتألق بفستان أسود في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
إنجي علي تتألق بفستان أسود في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

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مهرجان القاهرة السينما منى زكى

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