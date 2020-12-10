ريهام عبد الغفور تتألق على الريد كاربت في مهرجان القاهرة السينمائي

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:02 م
بوابة الفجر
ريهام كمال تصوير: مصطفى الديب
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حرصت الفنانة ريهام عبد الغفور، على حضور فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42.

ظهرت ريهام عبد الغفور، بفستان من اللونين الأسود والفضي، وشعر قصير، فضلا عن تنسيقها كلاتش باللون الأسود.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، عرض 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

ريهام عبد الغفور تتألق على الريد كاربت في مهرجان القاهرة السينمائي
ريهام عبد الغفور تتألق على الريد كاربت في مهرجان القاهرة السينمائي
ريهام عبد الغفور تتألق على الريد كاربت في مهرجان القاهرة السينمائي
ريهام عبد الغفور تتألق على الريد كاربت في مهرجان القاهرة السينمائي
ريهام عبد الغفور تتألق على الريد كاربت في مهرجان القاهرة السينمائي
ريهام عبد الغفور تتألق على الريد كاربت في مهرجان القاهرة السينمائي
ريهام عبد الغفور تتألق على الريد كاربت في مهرجان القاهرة السينمائي
ريهام عبد الغفور تتألق على الريد كاربت في مهرجان القاهرة السينمائي
ريهام عبد الغفور تتألق على الريد كاربت في مهرجان القاهرة السينمائي
ريهام عبد الغفور تتألق على الريد كاربت في مهرجان القاهرة السينمائي
ريهام عبد الغفور تتألق على الريد كاربت في مهرجان القاهرة السينمائي
ريهام عبد الغفور تتألق على الريد كاربت في مهرجان القاهرة السينمائي

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