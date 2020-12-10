نسرين أمين بإطلالة جريئة في ختام القاهرة السينمائي

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أطلت الفنانة نسرين أمين منذ قليل، على الريد كاربت خلال فعاليات الدورة الـ 42، من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي بدأت أولى فعالياته يوم الأربعاء الماضي الموافق 2 ديسمبر، وتنتهي اليوم الخميس الموافق 12 ديسمبر.



وظهرت نسرين بفستان باللون البينك ذو فتحة جانبية ما اعتبره البعض بأنها إطلالة جريئة، ونسقت مكياج مميز تلائم مع جمال الإطلالة.



وتُختتم فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء اليوم، بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط حضور كبير لنجوم الفن وصناع السينما.

