بالأسود .. يسرا اللوزي تتألق فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:00 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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حرصت الفنانة يسرا اللوزي على حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته ال 42، وظهرت فيه بإطلالة سوداء، حيث اعتمدت على فستان أسود طويل ومكياج جريء أظهر جمال ملامحها.



يقام اليوم الخميس حفل ختام الدورة الـ٤٢ من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا المصرية في الثامنة مساء.

وتقدم حفل ختام مهرجان القاهرة الإعلامية جاسمين طه، وتحيي الحفل المطربة السورية لينا شاماميان.

وبدأت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ 42 يوم 2 من شهر ديسمبر الجارى، وتم تكريم النجمة مني زكى، والسيناريست الكبير وحيد حامد، والسيناريست البريطاني كريستوفر هامبتون خلال حفل الافتتاح.


وعرض فيلم "الأب - The Father" من إخراج فلوريان زيلر في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، ويعد هذا هو أول عرض للعمل بالعالم العربي وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه.

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