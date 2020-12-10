إلهام شاهين :"زنا المحارم ظاهرة مخجلة وأعتقد أن حظر تجول أول فيلم يناقش هذه الظاهرة"

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أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها الكبيرة بمشاركة فيلمها "حظر تجول" في مهرجان القاهرة السينمائي.



قالت إلهام شاهين خلال لقاء مع فضائية "دي إم سي" على هامش ختام مهرجان القاهرة السينمائي أن فيلم "حظر تجول" يعتبر بالنسبة لها تجربة مهمة جدًا، لافتة أن دورها جديد ومختلف تمامًا عن الأدوار التي قدمتها من قبل،كما أن القضية التي يناقشها الفيلم لم يتم تنفيذها في أي عمل من قبل .



وأوضحت إلهام شاهين أن الفيلم لم يخدش حياء أحد، بالإضافة إلى أنه لم يستفز الناس، مُشيرة إلى أن القضية زنا المحارم التي تم مناقشتها في الفيلم ستفتح ملفات عديدة وستضمن عقوبات كثيرة ستصل إلى الإعدام".



وأشارت إلهام شاهين إلى أن قضية زنا المحارم موجودة في كافة أنحاء العالم، وليست موجودة في مصر فقط، مُضيفة:" زنا المحارم ظاهرة مخجلة والسينما كانت تخجل من طرحها وعرضها، وأعتقد أن حظر تجول أول فيلم يناقش ظاهرة زنا المحارم وسيلفت الأنظار وسيجعل المجتمع يواجه تلك القضية".



مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، عرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.