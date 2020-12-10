وزيرة التجارة والصناعة: دعم مالي لكل مواطن يرغب في إحلال سيارته القديمة

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قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن وزير البترول لديه خطة طموحة لتحقيق منظومة عمل السيارات بالغاز الطبيعي.



وأضافت "جامع"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن الأجهزة المعنية بالدولة تعمل بتنسيق متكامل لإنجاح منظومة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي.



وأشارت إلى أن الدولة بدأت بالفعل في تطبيق منظومة إحلال السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، متابعة: "الدولة ستوفر دعم مالي لكل مواطن يرغب في إحلال سيارته القديمة التي مر عليها أكثر من 20 عامًا".



وتابعت وزيرة التجارة والصناعة،: "عرضنا على الرئيس السيسي برنامج إحلال السيارات المتقادمة سواء أجرة أو ميكروباص".

