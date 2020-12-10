سارة عبد الرحمن مع قطة الريد كاربت في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 08:58 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تألقت الفنان سارة عبد الرحمن على الريد كاربت في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

وظهرت "عبد الرحمن" بفستان أبيض متألق وشعر ملموم وميك أب صاخب وهي تداعب قطة الريد كاربت التي آثارت الجدل في هذه الدورة من المهرجان.

وحرص على حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي عدد كبير من نجوم الفن كما حرص على حضور حفل الإفتتاح عدد من الفنانن منهم إلهام شاهين وأمينة خليل، ومنى زكي والتي تم تكريمها في هذه الدورة من المهرجان.
سارة عبد الرحمن مع قطة الريد كاربت في ختام مهرجان القاهرة السينمائي
سارة عبد الرحمن مع قطة الريد كاربت في ختام مهرجان القاهرة السينمائي
سارة عبد الرحمن مع قطة الريد كاربت في ختام مهرجان القاهرة السينمائي
سارة عبد الرحمن مع قطة الريد كاربت في ختام مهرجان القاهرة السينمائي
سارة عبد الرحمن مع قطة الريد كاربت في ختام مهرجان القاهرة السينمائي
سارة عبد الرحمن مع قطة الريد كاربت في ختام مهرجان القاهرة السينمائي
سارة عبد الرحمن مع قطة الريد كاربت في ختام مهرجان القاهرة السينمائي
سارة عبد الرحمن مع قطة الريد كاربت في ختام مهرجان القاهرة السينمائي
سارة عبد الرحمن مع قطة الريد كاربت في ختام مهرجان القاهرة السينمائي
سارة عبد الرحمن مع قطة الريد كاربت في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

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مهرجان القاهرة السينما منى زكى

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