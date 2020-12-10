تراجع معظم البورصات الأوروبية بنهاية التعاملات اليوم

تراجعت معظم البورصات الأوروبية بنهاية التعاملات اليوم الخميس، بعد قرار المركزي الأوروبي بالإبقاء على الفائدة الصفرية.





وتراجعت أسهم البنوك بنحو 2 بالمائة، بينما ارتفع قطاع النفط والغاز بنحو 1.5 المائة.





وقرر البنك المركزي الأوروبي تثبيت معدل الفائدة دون تغيير، لكنه وسع برنامجه التحفيزي الخاص بشراء السندات بنحو 500 مليار يورو.





ومن جانبها، قالت رئيسة المركزي الأوروبي إنه من المتوقع أن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الرابع من 2020.





ويراقب المستثمرون تطورات طرح لقاح كورونا، كذلك محادثات صفقة التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي التي تنظم العلاقة بعد البريكست.





وفي ختام التعاملات، انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.4 بالمائة إلى مستوى 393.1 نقطة، بينما ارتفع "فوتسي" البريطاني بنحو 0.5 بالمائة إلى 6599.7 نقطة.





وهبط "داكس" الألماني بنسبة 0.3 بالمائة إلى 13295.7 نقطة، بينما استقر"كاك" الفرنسي عند 5549.6 نقطة.