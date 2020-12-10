عاجل.. تركي آل الشيخ يقدم حل سحري لتدعيم هجوم برشلونة

نصح المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية فريق برشلونة بضم أحد مهاجمي بنفيكا البرتغالي لحل مشكلته الهجومية.









ويُعاني برشلونة من مشكلة كبيرة في مركز رأس الحربة الصريح عقب رحيل سواريز لاتلتيكو مدريد في الوقت الذي لا يملك فيه الفريق مارتن برايثوايت وفشل انطوان جريزمان في إثبات أحقيته باللعب في التشكيل الأساسي.









ونصح آل الشيخ بالحصول على خدمات المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز مهاجم بنفيكا البرتغالي ليحل مشكلة هجوم البلوجرانا وذلك في تصريحات نقلتها شبكة " تريبال فوتبول " عن آل الشيخ.









واختتم مالك بيراميدز السابق أن اللاعب قد واحد من إكتشافاته ويُعتبر من العلاجات السحرية لهجوم برشلونة خاصةً أنه من مشجعي البلوجرانا.







