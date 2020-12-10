الأحد.. جمعية الأطرش تحتفل بذكرى وفاة "شــادية"





تحتفل جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل السيد، بذكرى وفاة الفنانة الكبيرة "شادية" الذى يوافق ٢٨ نوفمبر من كل عام، وذلك فى السابعة من مساء يوم الأحد ١٣ ديسمبر الجارى، بقاعة أولاد العم بالجيزة .









يتحدث الفنان عادل السيد عن الفنانة شادية ومشوارها الفني، والمواقف الفنية الكثيرة التى جمعت بينها وبين الموسيقار فريد الأطرش، ويعرض لأول مرة فيلم "أنت حبيبي" بالألوان الطبيعية بطولة فريد الأطرش وشادية، إنتاج عام 1957 من اخراج يوسف شاهين، كما يقدم كوكبة من المطربين والمطربات أشهر أغانى الفنانة شادية والموسيقار فريد الأطرش، ويلقى عدد من الشعراء أحدث قصائدهم .







