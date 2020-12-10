دينا فؤاد : أتمنى تقديم جائزة فاتن الحمامة لهذه الممثلة

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 08:18 م
بوابة الفجر
نادين أحمد نجدي
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اعربت الفنانة دينا فؤاد عن سعادتها بالأفلام التي عرضت في مهرجان القاهرة السينمائي ، وكشفت عن الممثلة التي تريد أن تُهدى لجائزة فاتن الحمامة العام القادم.

وقالت دينا فؤاد في لقاء خاص :" أتمنى إهداء الجائزة ليسرا، لأنها نجمة كبيرة ، وفخر لكل المصريين وللسينما" .

وأستكملت دينا حديثها قائلة:" كانت جميع الافلام رائعة، ولم احضر فيلم حظر تجول لأنه كان يوجد لدي تصوير".


وبدأت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ 42 يوم 2 من شهر ديسمبر الجارى، وتم تكريم النجمة مني زكى، والسيناريست الكبير وحيد حامد، والسيناريست البريطاني كريستوفر هامبتون خلال حفل الافتتاح.


وعرض فيلم "الأب - The Father" من إخراج فلوريان زيلر في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، ويعد هذا هو أول عرض للعمل بالعالم العربي وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه.

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