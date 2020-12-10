"ضي" يصدر مختارات قصصية من الأعمال الفائزة بمسابقة "ما بعد الكورونا"

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 08:16 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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أصدر أتيليه العرب للثقافة والفنون "ضي" برئاسة الناقد التشكيلي هشام قنديل، اليوم الخميس، كتابا يضم مختارات قصصية من الأعمال الفائزة بمسابقة مهرجان "ما بعد الكورونا" الذي ترأسه وافتتح فعالياته الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق فى الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي.


الكتاب اعتبرته اللجنة المنظمة للمهرجان بمثابة تقديم "ضي" للأدباء، بحسب وصف لجنة تحكيم القصة القصيرة له، ويوثق لأعمال عدد من المبدعين كما يؤكد هشام قنديل.


ويضم الكتاب من الأعمال الفائزة "الثلث الأخير من الليل، انبعاج، الأرجوحة، المنعطف، الزهرتان" لعزة دياب، و"مماليك ولكن، صاحبة المنديل، ويمر المجذوب على المجذوب، قارب خاو، السلامة أولى بك يا سلامة" لرابح عويس.


كما يضم قصص "على حافة الدنيا، نجع الحلاليف، أضواء منتصف الليل، العزلة، السيرك" للسيد فهيم.


وقدمت مسابقة مهرجان "ما بعد الكورونا" برعاية الشيخ طلال زاهد، جوائز بلغت قيمتها 750 ألف جنيه، لفنانين وأدباء ومبدعين، فى مجالات الفن التشكيلي والرسم والخزف والقصة والشعر والموسيقى، بخلاف شهادات تقدير لعدد من الأعمال المتميزة، وتستمر فعاليات المهرجان حتى منتصف ديسمبر الجاري.

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