بشرة خير.. مصر تستقبل أولى جرعات لقاح كورونا اليوم (فيديو)

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 08:15 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي مصطفى بكري إن مصر تستقبل اليوم في تمام التاسعة مساء، أولى جرعات لقاحات كورونا من الخارج للبدء في تطعيم المصريين بها، وستستقبل وزير الصحة د. هالة زايد وزيرة الصحة الجرعات فور وصولها بالمطار.
وأضاف بكري خلال تقديم برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن مصدر مسؤول بوزارة الصحة، أكد استقبال مصر اليوم 50 ألف جرعة من لقاح شركة "سينوفارم" الصينية كشحنة أولى والذي أجريت عليه التجارب في مرحلته السريرية الثالثة في مصر خلال الشهرين الماضين على أكثر من 3 آلاف متطوع، يليها عدد أخر من الشحنات من دولة الصين.
وتابع أن المصدر أوضح أن تجربة اللقاح أثبتت انه آمن وفعال ونتجت عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس، وسيتم البدء في تطعيم الفئات الأولى بالرعاية باللقاح والأطقم الطبية أولا وبعدها خلال الشحنات القادمة يتم تطعيم باقي الفئات من المصريين.
وأوضح بكري أنه يشارك في تجارب اللقاح من مصر 3 آلاف متطوع من أصل 45 ألف متطوع شاركوا في التجربة للقاحين شركة سينوفارم من مستوى عدة دول منها الإمارات التي بدأت في استخدام اللقاح لتطعيم شعبها.

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