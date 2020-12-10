الملك المغربي يؤكد لعباس التزام المملكة بحل الدولتين

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 08:14 م
محمد السادس
محمد السادس
وكالات
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على خلفية الإعلان عن توصل المغرب إلى اتفاق التطبيع مع إسرائيل، أكد الملك محمد السادس للرئيس الفلسطيني محمود عباس في اتصال هاتفي التزام بلاده بحل الدولتين.

 

وذكر الديوان الملكي في بيان له أن الملك محمد ذكّر خلال المكالمة بـ"المواقف الثابتة والمتوازنة" لبلده إزاء القضية الفلسطينية، مبديا دعم الرباط لـ"حل قائم على دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام".

 

وشدد العاهل المغربي على أن المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لا تزال السبيل الوحيد للتوصل إلى حل نهائي ودائم وشامل للنزاع.

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