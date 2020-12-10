خروج 3 مسنين يعانون أمراض مزمنة متعافين من فيروس كورونا خلال يومين بعزل تمي الأمديد بالدقهلية

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 08:13 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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كشف الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم عن خروج وتعافي 3 مسنين من ذوى الأمراض المزمنة مصابين بكورونا خلال يومين من مستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد بعد تحول التحاليل من إيجابية إلى سلبية وشفائهم تمامًا من الإصابة بفيروس كورونا، حيث تم تلقيهم العلاج اللازم طبقا لبروتوكول العلاج لوزارة الصحة.

وأوضح وكيل الوزارة أن الأطقم الطبيه بصحة الدقهلية تضرب أروع الأمثله في التفانى والإخلاص في العمل من أجل المرضى مقدما الشكر لكل الأطقم الطبيه بصحة الدقهلية المتناوبه على الخدمه بمستشفى تمى الأمديد مشيدا بالجهود التي يبذلها أبطال الجيش الأبيض في سبيل خدمة المرضى للوصول إلى أفضل النتائج.

وناشد وكيل صحة الدقهلية المواطنين باتباع تعليمات وزارة الصحة في هذا الصدد ولبس الماسك وخاصة في الاماكن العامة وأماكن العمل والتجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.
خروج 3 مسنين يعانون أمراض مزمنة متعافين من فيروس كورونا خلال يومين بعزل تمي الأمديد بالدقهلية
خروج 3 مسنين يعانون أمراض مزمنة متعافين من فيروس كورونا خلال يومين بعزل تمي الأمديد بالدقهلية
خروج 3 مسنين يعانون أمراض مزمنة متعافين من فيروس كورونا خلال يومين بعزل تمي الأمديد بالدقهلية
خروج 3 مسنين يعانون أمراض مزمنة متعافين من فيروس كورونا خلال يومين بعزل تمي الأمديد بالدقهلية
خروج 3 مسنين يعانون أمراض مزمنة متعافين من فيروس كورونا خلال يومين بعزل تمي الأمديد بالدقهلية
خروج 3 مسنين يعانون أمراض مزمنة متعافين من فيروس كورونا خلال يومين بعزل تمي الأمديد بالدقهلية
خروج 3 مسنين يعانون أمراض مزمنة متعافين من فيروس كورونا خلال يومين بعزل تمي الأمديد بالدقهلية
خروج 3 مسنين يعانون أمراض مزمنة متعافين من فيروس كورونا خلال يومين بعزل تمي الأمديد بالدقهلية
خروج 3 مسنين يعانون أمراض مزمنة متعافين من فيروس كورونا خلال يومين بعزل تمي الأمديد بالدقهلية
خروج 3 مسنين يعانون أمراض مزمنة متعافين من فيروس كورونا خلال يومين بعزل تمي الأمديد بالدقهلية

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