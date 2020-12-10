بالأزرق.. ريموشكا تخطف الأنظار في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 08:14 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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خطفت البلوجر التونسية الشهيرة ريم الطايف والشهيرة باسم ريموشكا، الأنظار خلال طلتها على السجادة الحمراء بفعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42.

ظهرت ريموشكا، بفستان باللون الأزرق، بقصة الكب، ومنفوش من أسفل، واعتمدت مكياجا قويا، وتصفيفة الشعر ذيل الحصان، ومجوهرات مكونة من كوليه وحلق وأسورة، فضلا عن تنسيقها كلاتش باللون الفضي.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، مقطع فيديو لإطلالة ريموشكا، التي كانت أول الحاضرين على الريد كاربت، ودخلت في مغازلة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، عرض 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

بالأزرق.. ريموشكا تخطف الأنظار في ختام مهرجان القاهرة السينمائي
بالأزرق.. ريموشكا تخطف الأنظار في ختام مهرجان القاهرة السينمائي
بالأزرق.. ريموشكا تخطف الأنظار في ختام مهرجان القاهرة السينمائي
بالأزرق.. ريموشكا تخطف الأنظار في ختام مهرجان القاهرة السينمائي
بالأزرق.. ريموشكا تخطف الأنظار في ختام مهرجان القاهرة السينمائي
بالأزرق.. ريموشكا تخطف الأنظار في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

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